Lanazione.it - Tantissimi in piazza Duomo per Mr. Rain

Musica, divertimento e un messaggio di pace. Così è iniziato il 2025 della città. Dal palco didella Signoria il sindaco di Firenze Sara Funaro ha lanciato un "messaggio di pace, a tutti i nostri cittadini l’augurio di un 2025 di gioia e soddisfazione". Poi un ringraziamento a "tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione, i nostri lavoratori, Muse, le forze dell’ordine, la polizia municipale, carabinieri, polizia e guardia di finanza, i vigili del fuoco, la protezione civile, il 118, i lavoratori che garantiscono la mobilità per chi stasera è qui, e la pulizia delle strade e delle piazze che ospitano queste belle feste", ha detto ancora Funaro. Grande affluenza anche indel, per l’evento con Mr., BowLand, Giovanni Caccamo e Deborah Iurato. In servizio tutta la notte 110 agenti di polizia municipale, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, squadre e mezzi di 118 e protezione civile.