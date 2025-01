Lapresse.it - Supercoppa italiana 2025, stasera Inter-Atalanta: dove vederla in tv

Leggi su Lapresse.it

Lainizia oggi giovedì 2 gennaio all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, con la sfida. Calcio d’inizio alle ore 20. Sarà possibile vedere in diretta la partita di, come anche tutto il resto della competizione, su Canale 5. Il match sarà trasmesso live anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.Per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio delle due sfide, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, in diretta su Italia 1 e in simulcast su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity, dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini. Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio su Canale 5 i post-partita con gli highlights, i commenti, leviste esclusive e tutti i casi da moviola, sempre con la conduzione di Monica Bertini.Record di telecamere e tecnologia all’avanguardiaPer esaltare al massimo lo spettacolo sul campo, con tecnologie di ripresa all’avanguardia, Lega Serie A adotterà il massimo standard produttivo utilizzato in campionato, implementato sino a 36 telecamere con le integrazioni in campo, in particolare del licenziatario domestico Mediaset e del broadcaster sul territorio Saudi Sports Channel.