Sparatoria nella sala concerti Amazura di New York: almeno 11 feriti

New, Queens – Una serata di musica si è trasformata in tragedia, situata nel quartiere Queens, dove11 persone sono rimaste ferite in seguito a una.Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto durante un evento che aveva richiamato numerosi spettatori. Numerose unità della polizia sono immediatamente intervenute sul posto, avviando le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sull’identità delle vittime né sul movente dell’attacco. Al momento, si escludono dichiarazioni ufficiali su eventuali arresti o sospettati. La zona circostante il locale è stata transennata, e gli investigatori stanno analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sicurezza.Laè nota per ospitare eventi musicali di grande richiamo.