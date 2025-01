Saldi un terzo delle famiglie ricorrerà alle promozioni spendendo in media 1748 euro

Impresaitaliana.net - Saldi, un terzo delle famiglie ricorrerà alle promozioni spendendo in media 174,8 euro

Federconsumatori: “Black Friday e aumenti in arrivo pesano sulla stagione dei”Iinvernali sono iniziati oggi in Vd’Aosta e il 4 gennaio continueranno nella maggior parte d’Italia. Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.) la spesasarà di 174,8 a famiglia con un aumento del 3% rispetto a gennaio del 2024 ma la corsa agli sconti rimane contenuta considerando che approfitterannopoco più di unitaliane.Secondo la Federconsumatori, unaprincipali associazioni a tutela dei consumatori in Italia, il buon andamento deiè stato ostacolato dcondizioni economichema anche dal Black Friday. A farla da padrone in questo periodo di vendite promozionali è il settore abbigliamento, con sconti più incisivi rispetto agli anni passati, seguito da quellocalzature.