Milano, 2 gennaio 2025 – "Rapinato da una banda di giovanissimi armati di pugnale in metrò": il racconto di un uomo aggredito su un treno della M5

Milano, 2 gennaio 2025 – Accerchiato da una gang di maghrebinidisu un vagonemetropolitana per poi essere derubatocollanina d’oro che portava al collo. è successo nella tarda serata del 31 dicembre su unlinea 5, la lilla, in viaggio fra le fermate di Segesta e Lotto. Vittima designata undi 50 anni, che si trovava come si dice in questi casi nel posto sbagliato al momento sbagliato. “Finché queste cose le leggi o ne senti parlare dai mezzi d’informazione è un conto – racconta – quando le vivi sulla tua pelle tutto cambia”. “Non mi hanno per fortuna fatto nemmeno un graffio, e alla fine questo è ciò che conta, ma allo stesso tempo realizzi quanto sia diventata pericolosa questa città. Se avessi reagito mi sarei forse preso una coltellata in pancia o uno sfregio in faccia”.