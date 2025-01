Ilgiorno.it - Raffica di interventi. E sulla Stelvio scoppia un litigio

Anno nuovo e infortuni sportivi di sempre. Una valanga durante queste festività gli– almeno una ventina al giorno – sulle piste delle stazioni sciistiche di Valtellina e Valchiavenna. Le cadute, dovute anche alla qualità della neve, in larga parte artificiale, non si contano, ma è il numero degli infortuni più seri, ovvero quelli per cui vengono attivati i sanitari di Areu, ad essere impressionante. Al primo posto c’è Livigno, realtà più grande. Non mancano neppure episodi di malorineve, come è stato anche ieri sulle piste del Palù in Valmalenco, dove si è pure verificato lo scontro tra tre sciatrici e la caduta in cui si è infortunato piuttosto seriamente un uomo di 46 anni, poi elitrasportato in codice giallo all’ospedale di Sondrio. Piuttosto curioso anche l’intervento di ieripistadi Bormio dove i soccorsi si sono portati per un uomo di 36 anni vittima di aggressione.