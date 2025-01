Oasport.it - Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica dei più ricchi: novità per Hamilton, Leclerc in crescita

Leggi su Oasport.it

Il Mondiale F1 2025 prenderà il via nel weekend del 14-16 marzo col GP d’Australia. Sarà il circuito di Melbourne a tenere a battesimo questa lunghissima stagione, caratterizzata da ben 24 Gran Premi e che durerà quasi nove mesi, visto che si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi. Sarà un’annata agonistica decisamente intensa in giro per tutto il mondo, pronta a regalare grande spettacolo ed emozioni a non finire. Max Verstappen si presenterà ai nastri di partenza dopo essersi laureato Campione del Mondo per la quarta volta consecutiva, ma il fuoriclasse olandese potrebbe non essere il grande favorito della vigilia visto che la Red Bull non sembra essere più performante. I riflettori saranno puntati sulla Ferrari, che si affiderà a Charlese alla grandissimaLewis, pronto a vestire il rosso dopo una carriera in Mercedes.