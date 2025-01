Anteprima24.it - Provincia, Mauriello (FdI): “Mastella e NdC predicano moralità, ma sono i campioni del trasformismo.”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“Le accuse rivolte al consigliere Carmine Agostinelli da parte di Noi di Centro e del sindaco Clementeipocrite e prive di fondamento, soprattutto considerato chi le muove. Proprio, che si vanta di essere l’inventore della teoria politica del viandante e del cambio di casacca, non ha alcuna credibilità nel parlare die ‘igiene politica”.Lo dichiara in una replica affidata alla stampa il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consigliole, Gaetano, in sintonia con il Coordinamentole del partito.“La coerenza – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – è un valore sconosciuto ae al suo movimento ormai di stampo prettamente locale. Nella scorsa consiliatura al Comune di Benevento, Angelo Feleppa lasciò la lista con cui era stato eletto per passare con, così come Marcellino Aversano e Rosario Guerra, che abbandonarono Alleanza Riformista per approdare anche loro tra le fila mastelliane, per sostenere la traballante maggioranza che poi scongiurò la caduta della sua Amministrazione.