Paolo Benvegnù. Raffinato poeta della canzone

C’è stata una stagione che non sarà stata ribelle, per dirla alla Fossati, ma sicuramente tutta sudata. E se ci si guarda indietro ora – nell’attimo esatto in cui i club stentano a sopravvivere e si moltiplicano invece i megaconcerti – la nostalgia prende il sopravvento. L’altro giorno poi, quando è stata annunciata la morte a 59 anni di, che di quella stagione fu uno dei protagonisti, la nostalgia si è miscelata con la tristezza.era un cantautore. Che cosa significhi ancora scrivere canzoni ed essere considerato uno degli esponentid’autore in quest’Italia che perde sempre più facilmente il contatto con la poesia e con le sue emozioni (anche in musica), lui stesso l’aveva spiegato molto bene in televisione. Lunedì era al programma di Stefano Bollani Via dei Matti n.