Ilfattoquotidiano.it - Ora tutti conosceranno Paolo Benvegnù, ma a lui la celebrità non importava

è morto.Scrivo di getto queste parole, con il cuore a pezzi, dopo essermi assicurato che questa notizia non fosse uno dei suoi scherzi. Ora succederà ciò che lui, con la sua ironia, avrebbe previsto: lo celebreranno. Anche chi non lo conosceva, chi non aveva mai davvero ascoltato le sue canzoni. Quelle realizzate con gli Scisma, che hanno segnato un’epoca, e quelle che impreziosiscono la sua discografia personale, autentica e unica. Finalmente, ne scopriranno la meraviglia.Diventerà celebre, sì. Ma non gli è mai importato. Lagli scivolava addosso, in vita come ora.era molto più di un talento straordinario: era una presenza unica, capace di farti sorridere con una battuta e, nello stesso istante, di lasciarti con un nodo in gola. Un’anima autentica, un cuore gentile che sapeva guardare il mondo con una dolcezza che raramente incontravi.