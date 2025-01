Oasport.it - Novak Djokovic regola Monfils e prosegue una marcia convincente a Brisbane

ha sconfitto Gaelin due set e si è così qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di, dove ieri era stato eliminato nel doppio giocato in coppia con l’australiano Nick Kyrgios. Il fuoriclasse serbo si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e quattordici minuti di gioco,ndo con disinvoltura il sempre rognoso francese endo la propria avventura sul cemento della località australiana.L’attuale numero 7 del mondo ha avuto la meglio sul numero 55 del ranking ATP operando un paio di break chirurgici: uno nel quarto game del primo set (dopo averne annullato uno nel gioco precedente), uno nel terzo game della seconda frazione (tra l’altro a zero). Sul 5-3 del secondo set è riuscito a chiudere i conti strappando ancora il servizio al transalpino e meritandosi così la sfida con lo statunitense Reilly Opelka, che in precedenza avevato Matteo Arnaldi in due tie-break.