Non sai è morto… Grande Fratello Giglio scioccato | Chiara glielo dice all’orecchio e ora rischia

Una delle regole del, se non la sua caratteristica principale, è che gli abitanti della casa vivono isolati dal mondo esterno. Nessun contatto – sorprese a parte, certo – e nessuna informazione da fuori. Più volte nel corso delle varie edizioni c’è stato chi ha trasgredito e anche quest’anno, a giudicare dal video che sta circolando sui social, è successo di nuovo. Nelle ultime oreCainelli si è infatti lasciata sfuggire una informazione di troppo, violando così il regolamento.Chi è recluso da settembre, da quando cioè Alfonso Signorini ha aperto le porte della nuova casa che non è più a Cinecittà, non sa tante cose. Nemmeno chi ci ha lasciati. Ma, che è una delle ultime entrate, ha pensato bene di spifferare ala notizia che pochi mesi fa hail mondo intero: la morte di Liam Payne, membro degli One Direction.