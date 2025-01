Oasport.it - NBA, i risultati della notte (2 gennaio): Jokic ennesima tripla doppia, mentre Detroit sogna i playoff

Leggi su Oasport.it

Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state 8 le partite giocate. In campo tante formazioni in corsa per ie tra queste spiccano iPistons di Simone Fontecchio, che battono Orlando e restano in piena corsa. Ma non solo loro. Ecco come è andata.Vincono, come detto, iPistons che superano gli Orlando Magic per 105-96. Un match che vede i padroni di casa sempre in vantaggio, con un +18 a inizio ripresa come massimo vantaggio. Orlando prova a riaprire i giochi ma non riesce mai a richiudere il gap e così nella seconda metà di quarto quarto i Pistons la chiudono. Non bastano ai Magic i 24 punti di Jalen Suggs, top scorer di giornata. Si ferma la striscia di 11 ko consecutiva dei Toronto Raptors che battono i Brooklyn Nets 130-113. Gap che non deve ingannare, perché fino al quarto quarto il match ha vissuto di un sostanziale equilibrio, che solo nel finale i canadesi hanno spezzato, guidati dai 33 punti e 13 rimbalzi di Scottie Barnes e dai 21 punti e 15 assist di Immanuel Quickley.