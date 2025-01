Mistermovie.it - Mister Movie | I Fantastici Quattro: Casting Alternativi e le Sfide del Passato

Il prossimo film “The Fantastic Four: First Steps”, targato Marvel Studios, è in dirittura d’arrivo, segnando il decimo anniversario dall’ultima controversa incursione della prima famiglia Marvel sul grande schermo. La pellicola del 2015 diretta da Josh Trank, con un cast di talento che includeva Michael B. Jordan, si è rivelata un flop memorabile, soffocata da un tono troppo cupo, effetti visivi carenti e una mancanza di personalità. Tuttavia, prima del disastro finale, il progetto vantava ambizioni elevate e una lista di possibili attori che avrebbero potuto cambiare le sorti del film.Josh Gad come La CosaNel 2014, il nome di Josh Gad, noto per la sua voce in Frozen, è stato accostato al ruolo di Ben Grimm, alias La Cosa. Il suocomico e il successo in pellicole della 20th Century Fox avevano fatto di lui un candidato naturale.