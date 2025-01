Davidemaggio.it - Mattino 4 chiude

Addio a4. Mediaset ha deciso dire l’appuntamento quotidiano di Rete 4. La notizia era nell’aria, dopo quanto anticipato da Dagospia.Dopo meno di un anno, fine dei giochi per Federica Panicucci e Roberto Poletti, entrambi già impegnati su altri lidi (Cinque e 4 di Sera Weekend). La decisione giunge a sorpresa, il programma sarebbe dovuto riprendere martedì 8 gennaio 2024.Gli ascolti non erano così bassi da costringere alla chiusura ma i migliori risultati ottenuti dalle soap a costi inferiori hanno portato alla scelta dire l’appuntamento quotidiano deldi Rete4. Proprio le soap erano tornate alper dare un degno traino4, in una fascia che partiva da ‘sotto zero’ (e che poi è notevolmente cresciuta), e sono finite per ‘rubare la scena’ portando spesso e volentieri Rete 4 ad essere la terza rete nel periodo di messa in onda.