Lollobrigida rassicura Coldiretti: "In Europa non saremo soli nella lotta al cibo in laboratorio"

«Il commissario Várhelyi ha potuto confermarci che su alcune scelte strategiche dell'Italia non ci lascerà, in particolare su una alla quale teniamo in maniera eccezionale, quella del contrasto ai cibi realizzati inlontano dai campi e lontano dal mare. Una grande battaglia diche abbiamo sposato per convinzione fin dal primo giorno che ci ha visti essere il primo governo del Pianeta, il primo Parlamento, ad aver approvato una norma che impedisca la produzione, la commercializzazione e l'importazione della cosiddetta carne sintetica, coltivata, del fake food». Il ministro dell'Agricoltura, Francesco, impegnato in una missione internazionale di promozione del made in Italy, torna sul tema della carne coltivata - pratica al momento vietata in Italia - durante un videomessaggio inviato all'Assemblea nazionale dia Roma.