L'ex agente di Mario Rui: "Ogni anno mi chiedeva di andare via! Farebbe meglio a stare zitto…"

Giuffredi, exdiRui, ha parlato ai microfoni di TMW, soffermandosi proprio sul portoghese e su quanto accaduto nelle ultime ore.Rui da qualche ora non è più un calciatore del Napoli. Il difensore portoghese ha risolto il suo contratto con la squadra partenopea ed ha salutato tutti, compresa la città con un bel post pubblicato attraverso i social. Certo, l’ultimo periodo diRui non è stato particolarmente brillante, considerando che è rimasto di fatto fuori rosa.Il suo exGiuffredi, ha parlato ai microfoni di TMW, soffermandosi proprio sul suo ormai ex assistito e quanto accaduto nelle ultime ore. Parole molto forti da parte del procuratore, che ha vuotato il sacco e preso nettamente le distanze dallo stessoRui.Ultime Calcio Napoli – ParladiRuiGiuffredi è stato molto diretto, di fatto ponendo l’attenzione su quelli che sarebbero stato alcuni atteggiamenti da parte dell’ormai ex calciatore del Napoli:Rui in campo con la maglia del Napoli (LaPresse) SpazioNapoli.