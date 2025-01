Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Il Piano Di Catalina Per Avere Un Figlio!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ledelè pronta a tutto pur diuned escogita un insolitoper questo. Tutti provano a farle cambiare idea!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà il personaggio di. L’avvocatessa vorrà realizzare a tutti i costi il suo grande sogno diun, ma per farlo sarà disposta a mettere in atto unche tutti considereranno piuttosto bizzarro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Pablo si confida con Duperly ed ammette che le cose con Julia si sono molto complicate da quando Camilo ha fatto ritorno. Nel frattempo Julia apprende che Camilo ha indagato sulla sua vita ed in particolare sulla storia d’amore con Pablo, subito dopo essere uscito dal carcere.