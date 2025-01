Terzotemponapoli.com - La Viola verso il Napoli: le voci da Firenze

A RadioCentrale, nel corso della trasmissione ‘Un Calcio alla Radio -Terzo Tempo’, è intervenuto il giornalista di RadioAndrea Giannattasio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sabato ail match si aprirà con un minuto di silenzio per la scomparsa di Aldo Agroppi. Era un toscanaccio vero ed un gran personaggio sportivo, ha allenato anche la Fiorentina ma ha sempre avuto il cuore granata. La gara di Torino ha permesso aidi guadagnare umore ed un punto per cercare di non pensare al calo delle giornate precedenti”.La Fiorentinail“Sono curioso di vedere la squadra di Palladino all’opera sabato, c’è tanto entusiasmo e vedremo come risponderanno i calciatori. Non mi aspetto grandi modifiche per l’undici di partenza”. Quale sarà laschierata da Palladino contro i partenopei?“Ritornerà Gosens per Parisi e mi aspetto un ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran, Sottil merita un’altra prova dal primo minuto”.