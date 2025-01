Ilrestodelcarlino.it - "La vera Rocío? Positiva e spontanea"

È una storia di ‘accordi e disaccordi’ quella che, da domani a domenica, salirà sul palco del Dehon (alle 21, dopodomani alle 16). Protagonisti l’attrice e conduttrice televisivaMuñoz Morales, nei panni di Mira, e l’attore Pietro Longhi, in quelli di Joseph. Lei è una giovane donna, vivace, eccentrica, con una passione per il rap; lui, uno scrittore solitario che ascolta Mozart, Bach, gli Stones e Janis Joplin. Il cappotto di Janis, di Alain Teulié con la regia di Enrico Maria Lamanna, racconta l’incontro tra due persone semplici dalla vita travagliata, di quelli che, nonostante diversità e divergenze, riescono a danzare assieme, a volte sgraziatamente, sul palcoscenico del mondo.Munoz Morales, in che modo si intrecciano le storie dei due protagonisti, personaggi così diversi? "Mira entra nella vita di Joseph per assisterlo, prendersi cura di lui, un uomo chiuso, amareggiato, che ha poca voglia di confrontarsi con il mondo.