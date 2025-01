Lettera43.it - La Supercoppa in Arabia Saudita e l’indignazione a comando diventata rito insopportabile

Come se fosse il Festival di Sanremo. Laitaliana torna in, dove è ormai giunta alla quinta presenza nelle ultime sette edizioni (la prima fu a gennaio del 2019, poi l’intervallo di due finali disputate in Italia in epoca Covid, 2020 e 2021), e riparte la catena delle polemiche sull’opportunità di portare la manifestazione in un Paese dove la condizione dei diritti civili è nettamente al di sotto degli standard occidentali. Un, esattamente come quello che si accende a margine della kermesse annuale della canzone italiana. Un altro appuntamento del quale è buon costume parlar male, ma intanto bisogna occuparsene perché altrimenti si scivola fuori dall’arena del dibattito pubblico.Il portiere del Milan Mike Maignan all’arrivo in(Getty).Accordo fino al 2027 con mutamento di formula in final fourCerto, nel casoil tema della disputa è molto più serio.