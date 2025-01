Lanazione.it - La mostra sugli impressionisti arriva al Mercato Centrale

Firenze, 2 gennaio 2025 - Ladel Museo degli Innocenti “in Normandia”al primo piano deldi Firenze con una serie di eventi e appuntamenti speciali. Tour culturali, laboratori per bambini, biglietti sconto e rinfreschi animeranno l’inizio del nuovo anno grazie alla collaborazione trae Museo degli Innocenti. La collaborazione prevede due laboratori per bambini, che si terranno sabato 11 gennaio e sabato 8 febbraio alla Terrazza Enoteca del primo piano deldi Firenze, in cui i più piccoli potranno dipingere su tele fornite dal Museo degli Innocenti ispirandosi alla. Inoltre, ci saranno due tour culturali del quartiere San Lorenzo con partenza dal, che si terranno domenica 26 gennaio e domenica 23 febbraio.