Thesocialpost.it - La mamma di Cecilia Sala incontra Meloni: “Sono un soldato come Cecilia, dalla premier le parole che volevo”

sta affrontando questa situazione con grande determinazione e io cerco di fare lo stesso». Queste ledi Elisabetta Vernoni, madre di, la giornalista arrestata in Iran e detenuta da due settimane nel carcere di Evin. Elisabetta è una donna di grande forza. «Ho molta fiducia.certa che stiano facendo il possibile e rispetto il lavoro che stanno portando avanti», ha dichiarato dopo un incontro con la. «Ho percepito un cambio di passo nelle rassicurazioni che ricevo di solito. È stata chiara e precisa».Nonostante la sua forza, Elisabetta non può nascondere l’ansia. Duele principali preoccupazioni che la assillano: «Le condizioni in cui vive mia figlia in carcere e la necessità di una decisione forte da parte del nostro governo per pensare al suo rientro in Italia».