Unlimitednews.it - La Farnesina chiede all’ambasciatore iraniano la “liberazione immediata” di Cecilia Sala

ROMA (ITALPRESS) – “Ho dato mandato al Segretario generale delladi convocare l’Ambasciatorea Roma”. Lo annuncia su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.“Il Governo, come dal primo giorno dell’arresto di, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati tutti i suoi diritti. Fino alla suae i suoi genitori non saranno mai lasciati soli”, scrive ancora Tajani su X.L’incontro allatra il segretario generale del ministero degli Esteri Riccardo Guariglia e l’ambasciatorea Roma Mohammad Reza Sabouri è durato circa un’ora.“Da parte italiana – sottolinea una nota della– è stata innanzitutto chiesta ladella connazionale, giunta in Iran con regolare visto giornalistico”.