Inter-Atalanta 2-0, il tabellino della partita della Supercoppa Italiana

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo ilvalida per la semifinale di2024-2025.L’UOMO CHE NON TI ASPETTI – Denzel Dumfries manda l’in finale di. E non in maniera banale: con un gol in rovesciata e con una botta terrificante sotto la traversa! In una serata dove Marcus Thuram esce all’vallo per un problema fisico da valutare e Lautaro Martinez continua il suo rapporto rivedibile con i gol ci pensa il numero 2 a risolverla. Contro l’è un dominio, anche se in alcune occasioni avrebbero potuto segnare i bergamaschi. Invece le occasioni sono tantissime e si risolve tutto nella ripresa: ora sarà finale lunedì alle 20 contro una fra Juventus e Milan. Questo ildi