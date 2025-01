Inter-news.it - Inter-Atalanta 2-0, è Dumfries show! Raggiunta un’altra finale

Leggi su Inter-news.it

Termina sul punteggio di 2-0, sfida valevole per la prima delle due semifinali della Supercoppa Italiana. Ecco quanto successo nella ripresa dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.DOPPIO VANTAGGIO– Nella ripresa, dopo un primo tempo dominato, l’rientra con il piglio giusto. E bastano solo quattro minuti per sbloccare il risultato: calcio d’angolo dalla destra, spizzata di testa che trovada solo in area piccola, l’olandese controlla e in rovesciata non lascia scampo a Carnesecchi trovando così l’1-0. I nerazzurri dimostrano di essere più forti e al 61? arriva anche il raddoppio: ripartenza letale con Kossonou che anticipa di un soffio Lautaro Martinez, ma sulla palla vagante si getta unin corsa che spara un siluro sotto la traversa per il 2-0 e la sua doppietta personale.