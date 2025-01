Inter-news.it - Inter-Atalanta 0-0 al 45?, Carnesecchi super. Chiffi a senso unico

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per prima delle due semifinali dellacoppa Italiana (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Solo unaprestazione die un arbitraggio a dir poco pessimo ditengono ancora in gioco l’dopo questo primo tempo contro l’. I nerazzurri aprono con una tripla occasione: dopo un minuto ci prova due volte Lautaro Martinez e poi Mkhitaryan, con un salvataggio sulla linea a porta vuota. Poi al 10? è ancora Lautaro Martinez a sbucare sul secondo palo dopo una punizione di Calhanoglu, maè fenomenale a evitare il gol con una respinta d’istinto. Poco dopo un errore di Bastoni permette a Scalvini di saltare da solo di testa nell’area piccola, incredibilmente però la sua conclusione finisce per diventare un passaggio per Sommer.