Grand Prix di Spada il 2025 parte da Doha | c’è il ritorno delle olimpioniche Santuccio e Fiamingo

Leggi su Ilfaroonline.it

Saràad aprire ilinternazionale dellaAssoluti. Dal 24 al 26 gennaio, infatti, nella capitale del Qatar andrà in scena il primodella stagione per la specialità a cui prenderanno24 azzurri del CT Dario Chiadò, equamente divisi tra uomini e donne, segnando ilin pedana, dopo lo splendido trionfo a squadre di Parigi 2024,Rossellae Alberta.A, come in tutte le prove del circuito d’élite GP FIE, andranno in scena le soltanto gare individuali a punteggio maggiorato e il calendario si dipanerà in due giornate iniziali di turni preliminari, il 24 per la prova femminile e il 25 per quella maschile, mentre domenica 26 gennaio si disputeranno i tabelloni principalidue competizioni fino al verdetto dei podi.