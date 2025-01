Galbani vuol dire fiducia. In un progetto che cancelli decenni di triste degrado

Leggi su Ilgiorno.it

Il passato è nelle migliaia di foto e documenti d’epoca e d’archivio, ma anche nel cuore e nella memoria dei melzesi. Il futuro è il piano di recupero, quest’anno ufficialmente e finalmente al via. L’avventura dello storico caseificioa Melzo prendeva il via nel 1882, l’anno del primo opificio del “casaro“ Egidioa Cascina Triulza. Poi gli anni dello splendore all’ombra della fabbrica storica nel cuore del borgo, tempio della produzione casearia e di salumi, laboratorio sindacale, impresa sociale, seconda casa di generazioni di melzesi e non. Poi gli anni dell’abbandono. Oggi il 2025 che parte sarà il secondo “anno zero“: quello in cui, dopodi attesa, sull’area che ospitò il caseificio, uno dei siti dismessi più grandi, critici e significativi dell’est milanese, arriveranno ruspe e operai.