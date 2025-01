Francesco Sarcina il frontman de Le Vibrazioni contro Tony Effe | Insulta le donne Ci dobbiamo svegliare – Il video

Leggi su Open.online

de Le, ha scelto di non rimanere in silenzio di fronte alle polemiche che hanno coinvolto. Durante il suo ultimo concerto, l’artista si è lasciato andare a una critica dura, scagliandosiil rapper: «dell’Esselunga musicista? Ahahah, ma vaffan**lo anche lui. Ma si può uno chelecosì? Ma che ca**o vuol dire?». E ancora: «Siamo circondati da rinco**iti, ci». Le dichiarazioni difanno riferimento al clamore suscitato dalla decisione dell’amministrazione Gualtieri di escluderedal concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma a causa di alcuni suoi testi misogini. «Ti sputo in faccia solo per condire il sesso. Ti piace solamente quando divento violento. Mi dici che sono un tipo violento però vieni solo quando ti meno», recita uno dei suoi tanti testi presi di mira.