FOTO Grande successo e doppio sold out per il concerto di Capodanno diretto dal maestro Veaceslav Quadrini

Tempo di lettura: 2 minutiIl “Grandi” del 1 gennaio 2025, giunto alla 32^ edizione, non tradisce le attese. Lo dimostra ilout dei due spettacoli. L’ evento, organizzato dall’ associazione “Musicainsieme” con la collaborazione dell’ Accademia delle Opere Aps, rientra nella rassegna “InCanto di Natale” coordinata da Renato Giordano. A presentare questa edizione l’avvocato Mario Collarile, il quale ha sottolineato come le varie edizioni abbiano avuto grandissimi nomi come la fisarmonica di Peppino Principe e la tromba di Nello Salza, giusto per citarne alcuni.Impeccabile la direzione del– concertatoreCeaicovschi, che ha “condotto” allal’ Orchestra Internazionale della Campania. Ospite di eccezione Piero Ricci alla zampogna, che ritorna in quel di Benevento a distanza di 10 anni dal suo ultimo