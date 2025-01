Biccy.it - È morta la donna gatto Jocelyn Wildenstein

, famosa anche con lo pseudonimo Catwoman, ovvero, per il suo aspetto distintamente felino dovuto a numerosi interventi di chirurgia plastica, èil 31 dicembre 2024 a Parigi all’età di 84 anni, a causa di un’embolia polmonare. La notizia l’ha data il giorno dopo Lloyd Klein, suo marito.“Il suo partner Lloyd Klein è rattristato di annunciare la morte dia Parigi“. Il 57enne ha iniziato a frequentare la compagna nel 2003. Lei in precedenza è stata sposata (fino al 1998) con il mercante d’arte Alec N.da cui ha preso il cognome che non ha mai cambiato. ????? ????, reçue par Cyril Hanouna le 20 octobre dernier, est décédé à l’âge de 84 ans. pic.twitter.com/5djCx266LH— Bastion (@bastionmediaoff) January 1, 2025è diventata famosa negli anni ’90, non solo per il suo matrimonio, ma anche per le sue trasformazioni fisiche che hanno attirato l’attenzione dei media, portandola a essere soprannominata “la”.