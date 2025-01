Scuolalink.it - Detenzione di Cecilia Sala in Iran: appello del Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani

Leggi su Scuolalink.it

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte del, che si esprime in merito alla preoccupante vicendagiornalista, arrestata inil 19 dicembre scorso. Il caso dirappresenta una dolorosa evidenza del crescente pericolo che minaccia i giornalisti e i corrispondenti di guerra, i cuie libertà sono sempre più frequentemente messi a rischio in contesti di conflitto e di repressione politica. Ildeichiede il rilascio immediatogiornalista italiana Abbiamo sperato tutti di iniziare il nuovo anno con la notizialiberazionegiornalista, arrestata il 19 dicembre a Teheran, con l’accusa di aver violato la legge islamica, e da allora detenuta in cella di isolamento nel carcere duro di Evin, situato a nordcapitaleiana.