Comunità ebraica veneziana amareggiata per incontro di Amnesty sul genocidio dei palestinesi in Ateneo Veneto

Un dibattito promosso a Venezia daInternational sul “di Israele contro la popolazione palestinese di Gaza”, ha suscitato la sdegnata reazione della. L’appuntamento è per il 9 gennaio nella sede di, una delle più prestigiose istituzioni culturali veneziane, che però non è organizzatore dell’evento, ma mette solo a disposizione una sala nella propria sede a due passi dal Teatro la Fenice.“Ti senti come se fossi subumano”, è il tema dell’promosso dalla circoscrizionee Trentino Alto Adige dell’associazione e dal gruppo Giovani 109 di Venezia,Italia. Parteciperanno Vito Todeschini e Tina Marinari, coinvolti nella campagna diInternational per la denuncia delle stragi compiute dall’esercito israeliano a Gaza.Dario Calimani, presidente della, ha inviato una lettera ad Antonella Magaraggia, presidente die magistrato in pensione.