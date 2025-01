Romadailynews.it - Cina: istituisce comitato tecnico per maggior standardizzazione di IA

Pechino, 02 gen – (AgenziaXinhua) – Laha istituito unper ladell’intelligenza artificiale (IA), che rientra nei suoi sforzi per far progredire lo sviluppo dell’industria dell’IA e potenziare la nuova industrializzazione, ha dichiarato il 30 dicembre il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Il nuovo, supervisionato dal ministero, e’ responsabile della formulazione e della revisione degli standard industriali per i settori legati all’IA, ha dichiarato il ministero in un comunicato online. Si tratta del primodi questo tipo istituito dal ministero, che segna una nuova fase nelladel settore. L’iniziativa e’ in linea con le decisioni prese alla Conferenza centrale sul lavoro economico dellaall’inizio di dicembre, che ha sottolineato la necessita’ di inaugurare un’iniziativa “IA-plus” e di coltivare le industrie del futuro.