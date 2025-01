Romadailynews.it - Cina: costellazione satellitare commerciale completa test di connessione a rete

Shanghai, 02 gen – (AgenziaXinhua) – LaSpacesail, unacinese in orbita bassa, hato undialla, il primoapplicativo dall’avvio della sua. Secondo le informazioni fornite oggi dallo sviluppatore della, la Shanghai Spacesail Technologies Co, Ltd., ilconsisteva nel verificare se i dati dellaa banda largaa bassa orbita potessero essere accessibili a una nave da crociera. Quest’ultima ieri e’ riuscita a connettersi alla piattaforma di gestione del cloud didella China Mobile Hong Kong Company Limited durante il passaggio nella regione amministrativa speciale di Hong Kong, assicurandosi un servizio didiad alta velocita’. Ilapplicativo ha inoltre dimostrato che la qualita’ dei servizi internet forniti a varie imbarcazioni marittime, comprese le navi da crociera, puo’ essere notevolmente migliorata grazie allaSpacesail.