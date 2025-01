Metropolitanmagazine.it - Chi sono i Los Locos, il successo improvviso, i tanti soldi negli anni ’90 e cosa fanno oggi

Los, il celebre duo musicale latino-americano, ha conquistato i cuori di milioni di fan in Italia e nel mondo sin dagliNovanta. I due musicisti vicentini, Roberto Boribello e Paolo Franchetto,riusciti a mixare ritmi travolgenti e suoni latini con un’impronta tutta italiana, diventando una delle band più amate del panorama musicale internazionale. LosnasconoNovanta come duo musicale composto da Roberto Boribello e Paolo Franchetto, entrambi provenienti da Vicenza. La loro musica è un mix dirità latino-americane, che spazia tra salsa, merengue e pop latino, riuscendo a far ballare e divertire il pubblico in ogni angolo del mondo. Il duo ha fatto ballare l’Italia con brani come Macarena, El Meneaito, Mueve la colita e La Vuelta, ma è anche conosciuto per le sue composizioni originali, tra cui il celebre singolo Porompomperò.