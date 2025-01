Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Obiettivo Pepe: dati, statistiche, skills e costo

Ilinvernale appena cominciato potrebbe portare alun giocatore del Porto, ex squadra di Sergio Conceicao: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di, attaccante brasiliano con passaporto italiano. Ecco qualche informazione in più sul suo conto., il cui nome è Eduardo Gabriel Aquino Cossa, è nato a Foz do Iguaçu, comune brasiliano nello Stato di Parana, il 24 febbraio 1997, quindi ha 27 anni. Nei primi anni della sua carriera, egli ha giocato nella squadra della sua città natale. Nel 2017 è passato al Gremio, con il quale ha esordito il 28 maggio 2017 in campionato contro lo Sport Recife. Il 3 dicembre ha segnato il suo primo gol col Gremio contro l'Atletico Mineiro. Con la squadra brasiliana, ha giocato 144 partite, segnato 32 gol e fornito 20 assist.