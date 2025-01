Inter-news.it - Bucciantini: «Inter meravigliosa, tra le più belle in Europa! Grande capacità»

Leggi su Inter-news.it

esprime un suo parere riguardo la squadra allenata da Simone Inzaghi, reduce da due grandi vittorie. Il giornalista ne ha parlato in collegamento con gli studi di Sky Sport.SQUADRA– Marcoha parlato così in vista della sfida di oggi e non solo: «Ci sono momenti in cui l’apre il gioco e in campo e vedi una squadra di unazza che innon se ne vedono tante. Quelladi diffondersi dappertutto quando si apre il campo. Quei centrocampisti che hanno una tecnica e unadi passare il pallone in maniera veloce e preciso sui movimenti, non sui giocatori! Ma sui movimenti. Passano dove c’è il gioco, e allora la squadra arriva in fondo all’azione sempre in maniera limpida e può fare gol con tutti. Io trovo una squadra in alcune situazioni di giocoe forse la più bella d’!».