Brescia bambina ferita da pistola | padre indagato

Omessa custodia di armi è l’ipotesi di reato con cui la procura della Repubblica dihaildelladi 3 annidopo essere stata colpita da un proiettile che era partito accidentalmente dalladel genitore che la piccola stava maneggiando.L’arma secondo quanto ricostruito dai carabinieri era stata lasciata incustodita ed alla portata dei presenti in casa la momento della tragedia, avvenuta in un’abitazione in via Matteotti nel comune di Gardone Val Trompia. Le condizioni dellasono gravissime ed è attualmente ricoverata in coma nel reparto di rianimazione. Laè stata sequestrata.