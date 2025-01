Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Sonic 3 domina il giorno di Capodanno

Ricca come sempre, la giornata diha celebrato la vittoria del Boxda parte dell’esordiente3, ma non solo.Come da previsione il primodell’anno ha offerto numeri importanti riguardo gli incassi al botteghino; secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, il Boxdiè valso un incasso complessivo di 5,42 milioni di euro, con una buona crescita dell’8% rispetto allo stessodello scorso anno, ma lontano anni luce dai grandi fasti del 2016, quando Quo Vado? di Checco Zalone contribueva in maniera massiccia ad un incasso complessivo di 11,22 milioni.Chi ha fatto la parte del leone in questo primo botteghino del 2025 è stato, come anticipato, l’esordiente3. Il nuovo capitolo della fortunata saga ispirata al videogame di successo ha incassato 1,22 milioni di euro, incasso che sale a 1,38 milioni con le anteprime del 31 dicembre.