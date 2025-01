Terzotemponapoli.com - Bertoni: “Diego ha scritto la storia a Napoli”

Daniel, ex calciatore die Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. Di seguito quanto affermato.su Fiorentina –“Scontro diretto per la Champions, sfida apertissima tra due squadre che hanno bisogno di vincere per coltivare le loro legittime ambizioni. Faccia attenzione ilalla squadra di Palladino, allenatore giovane e con idee chiare, in particolare al gioco sulle fasce”.sulla stagione di Moise Kean“L’esplosione di Kean è merito del calciatore e anche della fiducia che gli ha dato il tecnico, facendolo sentire al centro del progetto: è un altro rispetto alla Juve, dove si notava che era nervoso perché si sentiva sotto esame”.Su Raspadori “Mi sorprende vedere in panchina un attaccante con questa qualità come Raspadori: ha la magia nei piedi e in un calcio molto fisico come quello di oggi può fare la differenza”.