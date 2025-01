Ilfattoquotidiano.it - Belén Rodríguez: “Con gli uomini ho chiuso: proverò l’altra sponda”. Tapiro d’oro portafortuna di “Striscia la Notizia” per la showgirl argentina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Valerio Staffelli, durante l’ultima puntata di “la“, ha consegnato ildi buon auspicio, con al collo un corno, a, scomparsa dai riflettori nell’ultimo anno. Intercettata a Milano e stuzzicata da Staffelli sulla sua situazione sentimentale, ha rivelato: “Con gliho”.è il personaggio pubblico più attapirato della storia di: questo è per lei il 32esimoricevuto in carriera.Intanto proprio ieri seraè tornata alla conduzione – e al suo debutto – su Real Time con l’esperimento sociale, prodotto da Banijay Italia, “Amore alla prova – La crisi del settimo anno“. In studio anche la psicologa,psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello. Lo show ha visto protagoniste 4 coppie in crisi che scelgono di prendere parte ad un esperimento d’amore senza precedenti, ovvero scambiarsi i partner tra loro.