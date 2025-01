Quotidiano.net - Assicurazione infortuni domestici: nuova campagna Inail per la prevenzione

A un mese dalla scadenza per il rinnovo dell'che tutela chi si prende cura della casa e dei propri familiari, l'lancia unadi comunicazione per la diffusione della cultura delladeglianche in ambito domestico, che a partire da oggi sarà veicolata fino al 31 gennaio su radio, televisione, web e carta stampata. Realizzata utilizzando il cliché narrativo dei film polizieschi, con ferri da stiro, frullatori, pentole e detergenti chimici nel ruolo degli indiziati, lainvita a non fidarsi degli insoliti sospetti, spiega l'Istituto in una nota. Elettroe prodotti per la casa nascondono infatti dei rischi che non devono essere sottovalutati. Di qui l'invito a sottoscrivere o rinnovare l'contro gliche, a fronte del pagamento di un premio annuale di 24 euro, a carico dello Stato per le famiglie a basso reddito, protegge dalle conseguenze più gravi di uno chiunque si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa.