Arezzo: lupi attaccano colonie feline, cresce la preoccupazione tra i residenti

Nella periferia di, tra Via Turati e la Via Umbro Casentinese, nei pressi della rotonda dello Show Garden, si sta verificando un fenomeno preoccupante: ihanno preso di mira ledella zona, suscitando paura e indignazione tra i.Ogni notte, isi avvicinano alle abitazioni, alla ricerca di gatti da predare. Questo scenario ha creato un clima di tensione e rabbia tra chi, da anni, si prende cura dei gatti della zona, impegnandosi in attività di nutrimento e sterilizzazione per tutelare la popolazione felina.Un residente ha recentemente condiviso video scioccanti che mostranoin azione: in uno di questi, un lupo viene ripreso mentre si allontana con un gatto tra le fauci. Queste immagini hanno colpito profondamente la comunità, scatenando un dibattito acceso sulla gestione della fauna selvatica e sulla protezione degli animali domestici.