Pianetamilan.it - Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Riyadh

Leggi su Pianetamilan.it

Ildel nuovo allenatore Sergio Conceicao, oggi, svolgerà una sessione dinel pomeriggio. I, adesso, si trovano a, in Arabia Saudita, per disputare la Supercoppa Italiana e domani, alle 20:00 ora italiana, affronteranno la Juventus in semifinale. L'altra partita della competizione metterà di fronte l'Inter di Simone Inzaghi, che la scorsa stagione ha vinto la Scudetto, e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, detentrice dell'Europa League. La sessione didelinizierà oggi alle ore 15:30 (orario italiano) ed il primo quarto d'ora sarà aperto ai media. Isi alleneranno presso il centro sportivo dei sauditi dell'Al-Shabab, squadra allenata da Fatih Terim, che ha allenato ilper pochi mesi nel 2001. Uno dei giocatori dei Leoni Bianchi è Giacomo Bonaventura, che ha indossato i coloridal 2014 al 2020 con cui ha vinto la Supercoppa Italiana nel 2016 contro la Juve a Doha, in Qatar.