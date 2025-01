Lanazione.it - Alcol e telefono alla guida: "Ma le super-multe spesso sono poco efficaci"

Leggi su Lanazione.it

Mille euro di multa e patente sospesa per chi viene beccato almentre, patente sospesa, 6mila euro di multa e addirittura l’arresto per chi ha un tassoemico di oltre 1,5 g/l esalatissime anche per chi viene sorpreso a passare con il rosso. Questesolo alcune delle regole – con sanzioni decisamente più severe – entrate in vigore a partire dal 14 dicembre con la riforma del nuovo codice della strada (legge 177 del 2024). Regole che preoccupano molti (soprattutto i ristoratori) ma cheanche state apprezzate da tanti cittadini. Gli studiosi, però, arricciano il naso: secondo alcuni studi, ormai di vecchia data,elevate e punizioni troppo severe non sarebbero infatti, anzi. A parlarcene la docente di economia della Scuola Imt di Lucca Sibilla Di, impegnata principalmente in studi di ricerca teorica.