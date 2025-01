Tvpertutti.it - Affari tuoi, Daniela si ferma ad un passo dal colpaccio: quanto ha accettato

Leggi su Tvpertutti.it

Nella puntata del 2 gennaio di, il dottor Pasquale ha dovuto staccare un sostanzioso assegno, ma le cose sarebbero potute finire molto meglio per la concorrente. Questa volta è arrivato il turno della Sicilia, conche ha giocato seguendo l'istinto. La concorrente, infatti, non aveva alcun numero in mente. Dubbi e incertezze hanno accompagnato, che si è ritrovata a respingere sostanziosi assegni fino a quando ha preferito capitolare. Purtroppo, con questa decisione, si è vista sfumare l'opportunità di sbancare la trasmissione.La sfortunata storia die della sorella Giada: “Nella vita non abbiamo mai avuto.”è impiegata presso un'azienda farmaceutica nel settore della ricerca clinica, occupandosi nello specifico di patologie oculari. Al suo fianco, nel corso della puntata, c'era la sorella Giada, che è una decoratrice di ceramica.