A Firenze due nuovi progetti per aumentare la sicurezza stradale

, 2 gennaio 2025 - La realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in via dell'Argingrosso e l'ampliamento del percorso pedonale in via Mazzetta: sono le due novità approvate dalla giunta comunale asul fronte della. L'investimento complessivo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è di poco più di 68mila euro. In via dell'Argingrosso il progetto esecutivo prevede la realizzazione ex novo di un marciapiede dove sarà collegata una nuova fermata dell'autobus. L'obiettivo è duplice: mettere a disposizione dei pedoni un nuovo percorso ine migliorare i collegamenti della linea del tpl. Il marciapiede avrà una lunghezza di 20 metri e una larghezza di 1,50 metri: è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale con l'aggiunta di nuove strisce pedonali e quelle per la sosta del bus in corrispondenza della fermata, l'installazione della segnaletica tattile 'Loges Vet Evolution' per i non vedenti e ipovedenti.