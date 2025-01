Laprimapagina.it - Villa Verucchio. Cittadino egiziano accoltella quattro persone, ucciso dai carabinieri

Leggi su Laprimapagina.it

Terrore martedì sera a, nel Riminese, dove unha seminato il panicondoin strada prima di essereda un carabiniere. L’episodio si è consumato intorno alle 22:30, mentre la cittadina era in festa per il Capodanno.La furia omicida delè iniziata davanti a un distributore automatico di sigarette, dove hato alle spalle un 18enne. Il giovane, ferito, è riuscito a trovare aiuto dai suoi amici, ma l’aggressore ha continuato a inseguirli, seminando il caos. Tornando sui suoi passi, ha poi colpito una coppia di anziani e una ragazza, spargendo paura tra i passanti.All’arrivo dei, ilha reagito con violenza. Nonostante un colpo di avvertimento sparato in aria, ha continuato ad avanzare brandendo il coltello in modo minaccioso contro i militari.